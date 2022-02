Napoli Basket, altri due negativizzati: ora sono 3 i positivi al covid Nelle prossime ore il club azzurro si sottoporrà ad un altro giro di tamponi

L'ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra del Napoli Basket certifica il calo dei positivi tra i tesserati azzurri. Due negativizzati in avvio di settimana, altri due dicono addio al covid. Il club presieduto da Federico Grassi ha comunicato gli esiti e, quindi, il recupero di due pedine. Sono 3 ora i positivi dopo il picco massimo di 7 registrato tra i due rinvii di campionato con l'Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona. Sabato sarà primo recupero con la sfida contro i lagunari in programma sabato con palla a due alle 15 al PalaBarbuto, per la quale la Gevi ha reso noto i dettagli della prevendita dei biglietti e del rimborso dei tagliandi per chi non potrà assistere alla gara nel weekend.

La nota ufficiale del club - "Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, altri due componenti del gruppo squadra, sono invece ora negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket ha già programmato, per domani, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra".