Napoli City Half Marathon, oltre a Crippa ci sono anche Wanders e Aouani Parco partenti eccellente quello di domenica 27 febbraio.

Yeman Crippa è stata la prima stella dell’atletica ad annunciare la propria partecipazione alla Napoli City Half Marathon che andrà in scena domenica 27 febbraio.

Gara che si arricchisce di grandi protagonisti, perché oltre all’azzurro ci sarà anche lo svizzero Julien Wanders, primatista europeo sulla distanza per aver corso in 59:13. Un campione che correrà sulle affascinanti e suggestive strade partenopee. Annunciata anche la presenza del campione tricolore Iliass Aouani. Sarà l’occasione per il debutto sulla distanza per Yohanes Chiappinelli, bronzo agli Europei di Berlino nel 2018 sui 3000 siepi. ù

A dieci giorni dalla competizione il parco partenti è di altissimo livello e cresce continuamente anche la curiosità dei tanti appassionati che saranno in strada per applaudire questi campioni che a Napoli faranno un test importante per la propria stagione.