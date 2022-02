Barcellona-Napoli, dubbio Osimhen-Mertens al Camp Nou Meret e Ghoulam dal primo minuto, ma non sarà un vero turnover per Spalletti

Sfida di lusso e incrocio nel ricordo di Diego Armando Maradona, che iniziò l'avventura in Europa con il Barcellona e che ha vinto con il Napoli. Alle 18.45 sarà calcio d'inizio dell'andata degli spareggi di Europa League. In palio, nella doppia sfida, c'è il pass per gli ottavi della seconda competizione UEFA, ma sembra a tutti gli effetti una gara da Champions. Quanto presentato da Xavi nella conferenza stampa pre-match è la sensazione diffusa. La scelta di creare la terza coppa, la Conference League, ha alzato il livello dell'Europa League e subito dopo i gironi ecco sfide affascinanti.

Il Napoli vive l'attesa dell'andata con il dubbio legato all'impiego o meno di Victor Osimhen. Il nigeriano non si è allenato, ma ha raggiunto regolarmente Barcellona. Nell'equilibrio da ricercare negli obiettivi stagionali, con la lotta Scudetto e la certezza del posto Champions a fine stagione, necessario per confermare diversi paletti nella struttura societaria e di squadra, c'è Dries Mertens pronto se mancheranno le garanzie d'utilizzo su Osimhen, che vivrà il tardo pomeriggio al Camp Nou, sul terreno di gioco, solo con l'ok sulla condizione fisica. Per l'assalto al Barcellona, che non è più la corazzata dell'era Messi, Luciano Spalletti punta su Alex Meret tra i pali e Faouzi Ghoulam sulla fascia sinistra per una squadra priva di un vero turnover. Ci sarà anche la spinta di tanti tifosi azzurri in terra catalana.