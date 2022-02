Napoli Basket, tutti negativi al covid: sabato la sfida con Venezia Sabato, con palla a due alle 15, al PalaBarbuto, la gara contro i lagunari

Termina l'allerta covid per la Gevi Napoli. Il club azzurro ha annunciato la negatività di tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i tesserati. La squadra di coach Stefano Sacripanti può davvero mettere nel mirino la sfida in programma sabato, con palla a due alle 15, al PalaBarbuto, con l'Umana Reyer Venezia. Nelle prossime ore la società partenopea presenterà ufficialmente Luca Vitali, che ha già fatto il suo esordio in canotta Gevi prima dello stop covid per il gruppo squadra, chiamato ora al recupero della gara con i lagunari e successivamente con la Vanoli Cremona.

La nota ufficiale - "Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati oggi nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, tutti i componenti del gruppo squadra, sono invece ora negativi al tampone. - si legge nel comunicato - Gevi Napoli Basket comunica inoltre che domani venerdì 18 febbraio, alle ore 16:30 presso la sala stampa del PalaBarbuto ci sarà la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Luca Vitali, già programmata lo scorso 2 febbraio, e rinviata a causa dei casi di positività al Covid 19 riscontrati nel gruppo squadra".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket