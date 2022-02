Europa League, il Napoli supera indenne la trasferta a Barcellona: 1-1 Gol di Zielinski, pari di Ferran Torres. Tra una settimana al "Maradona" il ritorno

Barcellona – Napoli, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, termina 1-1. Nella prima tempo azzurri in vantagggio con Zielinski, nella ripresa il VAR evidenzia un tocco di mano, di Juan Jesus, in area di rigore: Ferran Torres trasforma il conseguente penalty e firma il pareggio. Ritorno tra una settimana, al “Maradona”, con calcio d'inizio alle 21.

Il tabellino.

Barcellona – Napoli 1-1

Marcatori: pt 29' Zielinski, st 14' Ferran Torres.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (37' st Dest), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez (20' st Gavi), De Jong (20' st S. Busquets), Pedri; Traoré (20' st Dembelè), Aubameyang (41' st L. De Jong), Ferran Torres. A disp.: Neto, Tenas, Ricard Puig, Braithwaite. All.: Xavi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Aguissa (39' st Malcuit); Elmas (40' st Mario Rui), Zielinski (35' st Demme), Insigne (27' st Ounas); Osimhen (35' st Mertens). A disp.: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti

Arbitro: Kovacs (Ungheria)

Note: Ammoniti: Anguissa, Fabian Ruiz, Meret. Recupero: pt 2', st 6'.