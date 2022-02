PSA, domenica il derby con Pozzuoli: dentro Verrazzo La guardia/ala: "Carico e motivato". Il gm Di Donato: "Crescita per il giocatore e per la squadra"

La Partenope Sant'Antimo è lanciata verso il derby contro la Virtus Pozzuoli e coach Agostino Origlio avrà a disposizione una nuova pedina. Armando Verrazzo entra nel mondo della PSA. La guardia/ala, classe 2002, si è trasferito a Sant'Antimo con la formula del prestito dalla Pallacanestro Mantovana. "Sono davvero carico e motivatissimo per questa nuova esperienza. - ha affermato Verrazzo - Conosco e apprezzo il modo di lavorare di questa società e la bravura di coach Origlio, mi metterò a disposizione loro e del gruppo per questo finale di stagione con la voglia di far bene e la consapevolezza di poter apprendere tanto dai giocatori di esperienza con cui farò squadra".

"L’arrivo di Armando per questo finale di stagione rappresenta un’opportunità di crescita sia per noi che per lui, e conferma l’attenzione che questa società ha verso i giovani. - ha aggiunto il general manager della PSA, Vittorio Di Donato - È un ragazzo che già l’anno scorso ha avuto un buon impatto sia fisico che tecnico sulla categoria, a Mantova hanno creduto e credono in lui ma in questa fase della stagione gli spazi si erano inevitabilmente ridotti e Armando ha iniziato a guardarsi attorno per trovare una soluzione diversa. So che c’erano tantissime squadre di B interessate a lui e devo ringraziare sia il ragazzo che il suo procuratore Andrea Capasso per aver scelto Sant’Antimo per continuare il suo percorso di crescita in questi mesi".

