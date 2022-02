Napoli, si riparte dall'entusiasmo post Barça. Due certi assenti in mediana Testa a Cagliari, conto alla rovescia per il return match contro gli iberici

Testa al Cagliari, ma con il vento dell'entusiasmo che soffia nelle vele azzurre del Napoli, fresco di 1-1 al Camp Nou contro il Barcellona nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il gol di Zielinski come una sorta di sigillo sulla consacrazione tra i top-player del calcio internazionale, il pari di Ferran Torres su calcio di rigore contestato, la qualificazione agli ottavi di finale apertissima e la soddisfazione del presidente De Laurentiis attraverso twitter: “Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti!”.

Riparte così la squadra di Spalletti, che contro i sardi dell'ex tecnico dei partenopei, Mazzarri, dovrà rinunciare ad Anguissa. Il centrocampista camerunense si è stirato in occasione della sfida con gli iberici e salterà sia la gara di campionato, sia quella di Coppa, in attesa di stabilire, con precisioni, i tempi del suo recupero. Corre, invece, verso il rientro, Politano che a Castel Volturno ha svolto lavoro personalizzato e spera di essere una delle stelle pronte a brillare nella notte delle stelle, quella in programma giovedì prossimo, alle 21, al “Maradona”. Intanto, tornando a ragionare sulla mediana, data anche la certa assenza di Lobotka, ci sarà una chance da sfruttare al massimo per Demme pronto a far coppia con Fabián Ruiz. Acciaccato in seguito alla ferita alla testa rimediata in Spagna, suturata negli spogliatoi, il gioiello sarà regolarmente a disposizione.