Volley, B1: la Givova Fiamma Torrese si prende il derby campano Battuta in trasferta la Forex Olimpia San Salvatore Telesino per 3-1.

La diciottesima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile ha offerto un gustoso derby campano tra la squadra di casa, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino e la Givova Fiamma Torrese. Ad avere la meglio sono state le ospiti che continuano a lanciare segnali importanti in un campionato vissuto da grandi protagoniste nella lotta per l’alta classifica.

La squadra di coach Salerno mette subito le cose in chiaro. Riesce a sfruttare le difficoltà delle telesine che, dopo un ottimo avvio di stagione, si sono perse e sono precipitate in classifica. I primi due set sono stati vinti dalla squadra ospite per 25-21 con Vujko e Boccia che sono state molto incisive.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino di coach Francesco Eliseo torna in campo con uno spirito diverso nel terzo parziale e riesce a sfruttare le percentuali più basse in ricezioni delle avversarie per giocarsi il set alla pari. Nel rush finale sono proprio le sannite a trovare la forza per fare la differenza e riaprire la partita imponendosi 25-23. Sul 2-1 la Givova Fiamma Torrese ha la necessità di chiudere i conti per non lasciare punti importanti per strada e ci riesce. E’ ancora Vujko a risultare decisiva per il 25-22 che dà la meritata vittoria alle partenopee e condanna le telesine ad un’altra sconfitta.

La Givova Fiamma Torrese vola al terzo posto a quota 30 a meno cinque da Meledugno seconda e a sei lunghezze dalla capolista Messina. Per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino del presidente Campanile invece la classifica non è più quella di qualche mese fa. Ora c’è una salvezza da conquistare il più velocemente possibile perché, nonostante le due partite da recuperare, le telesine sono a pari merito a quota 16 con la Duo Rent Terrasini, che al momento occupa l’ultima piazza che condanna alla retrocessione in serie B2.