Pallanuoto, A2 femminile: Napoli impegnato in trasferta contro la Lazio De Magistris: "Mi aspetto una partita molto difficile e soprattutto fisica".

Sarà impegnata questa domenica allo stadio del nuoto "Marco Galli" di Civitavecchia la Napoli Nuoto guidata da Barbara Damiani che renderà visita alla Cosernuoto (ore 12) reduce dal successo esterno di domenica scorsa in casa della Lazio Nuoto. "Mi aspetto una partita molto difficile e soprattutto fisica - dichiara la pallanuotista azzurra Anna De Magistris -. Ci sono molte individualità che potrebbero metterci in difficoltà , ad esempio la Citino, ma questo non ci demoralizza. Bisognerà rimanere concentrati fino all’ultimo minuto soprattutto in un campo così ostico. Se giochiamo di squadra come abbiamo fatto finora e con la cazzimma che ci contraddistingue porteremo i tre punti a casa". Senza fronzoli e in maniera molto concreta la De Magistris, come nel derby di domenica scorsa al Pala Trincone contro il Volturno dove ha messo a segno una doppietta. "Il mio obiettivo personale è quello di dare il massimo ai fini dell'economia della squadra - conclude l'atleta flegrea - , Mettendoci sempre determinazione e passione. Sinceramente non pensiamo alla promozione in A1 ma giochiamo partita dopo partita senza avere nessuna ambizione. Solo alla fine tireremo le somme".