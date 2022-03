Sei Nazioni: l'Italrugby cede anche alla Scozia. Fusco in campo nella ripresa Il napoletano è entrato al 51', per gli azzurri si tratta della quarta sconfitta nel torneo 2022.

La Scozia nel Sei Nazioni è da sempre l’avversario preferito dell’Italia. Sono diverse le vittorie arrivate da quando gli azzurri fanno parte delle magnifiche sei d’Europa, ma oggi all’Olimpico a gioire sono stati gli scozzesi. L’Italrugby ci ha provato, ha anche sciupato delle occasioni e alla fine è capitolata soprattutto per la maggiore organizzazione della compagine ospite.

Le mete di Johnson, e le due di Harris, hanno consentito agli uomini di Greg Townsend di chiudere avanti il primo tempo per 19-10 con gli azzurri a segno con Braley, meta trasformata da Garbisi, con lo stesso numero 10 che aveva aperto le danze con un piazzato al terzo minuto. Nella ripresa spazio anche per il napoletano Alessandro Fusco, che al 51’ ha preso il posto di Braley. Crowley cercava soluzioni diverse e un po’ di freschezza, ma la Scozia ha concesso poco mettendo in ghiaccio la sfida con le mete di Graham e Hogg. A rendere inferiore il passivo sono arrivate le due mete azzurre, che hanno riscaldato l’Olimpico, con Capuozzo bravo a trovare per due volte la giocata giusta per il 22-33 finale.

Roma - Stadio Olimpico

Guinness Six Nations – Quarta Giornata

Italia v Scozia 22-33 (10-19)

Marcatori: PT 3’ cp Garbisi (3-0); 18’ m. Johnson, nt (3-5); 22’ m. Harris, t. Russell (3-12); 29’ m. Braley, t. Garbisi (10-12); 36’ m. Harris, t. Russell (10-19).

ST 48’ m. Graham, t. Russell (10-26); 60’ m. Hogg, t. Russell (10-33); 64’ m. Capuozzo, t. Garbisi (17-33); 80’ m. Capuozzo, nt (22-33)

Italia: Padovani (67’ Zanon); Bruno (45’ Capuozzo), Brex (34’ – 41’ Zanon HIA), Marin, Ioane; Garbisi, Braley (51’ Fusco); Halafihi, Lamaro (C) (15’ – 22’ Steyn), Pettinelli (71’ Steyn); Ruzza, Cannone (54’ Sisi); Ceccarelli (51’ Pasquali), Nicotera (51’ Bigi), Fischetti (51’ Nemer)

A disposizione: Bigi, Nemer, Pasquali, Sisi, Steyn, Fusco, Zanon, Capuozzo

Head Coach: Kieran Crowley

Scozia: Hogg (C); Graham, Harris, Johnson (75’ Tuipolotu), Steyn; Russell (75’ Hastings), Price (75’ Vellacott); M. Fagerson, Watson, Darge; Gilchrist, Skinner (75’ Hodgson); Z. Fagerson (59’ Nel), Turner (59’ McInally), Schoeman (59’ Dell).

A disposizione: McInally, Dell, Nel, Hodgson, Bradbury, Vellacott, Hastings, Tuipolotu

Head Coach: Greg Townsend

Arbitro: Luke Pearce (RFU)

Assistenti: Andrew Brace (IRFU), Craig Evans (WRU)

TMO: Stuart Terheege (RFU)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Garbisi (ITA) 3/6; Russell 4/5