Varese passa a Napoli: azzurri ko (74-82). Sacripanti esonerato Annuncio del club e del presidente Grassi al termine della sfida persa contro i biancorossi

La Gevi Napoli esce sconfitta nuovamente dal PalaBarbuto. Finale di 74-82 per la vittoria della Openjobmetis Varese, che passa al PalaBarbuto nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Napoli rimedia la quarta sconfitta consecutiva, la nona nelle ultime dieci gare giocate e la società ha deciso per il cambio in panchina. Nel post-gara, in conferenza stampa, il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi, ha annunciato l'esonero di coach Stefano Sacripanti. Il margine azzurro sulla zona retrocessione resta di 4 punti.

"Purtroppo da questa sera Sacripanti non è più il nostro allenatore. - ha spiegato Grassi - Ringraziamo Pino per aver dato un contributo importante a riportare Napoli in Serie A. È stata una scelta dolorosa, ma serve assolutamente una scossa. Non posso cambiare i 10 giocatori, a pagare in questo caso è l’allenatore. Ringrazio il pubblico per esserci stato vicino anche questa sera, nonostante la pessima prestazione. Dobbiamo tornare ad essere la squadra che aveva fatto bene nella prima parte di stagione per raggiungere la salvezza. Ora i giocatori sono inchiodati davanti alle loro responsabilità, non ci sono più alibi".

LegaBasket Serie A

Ventiduesima Giornata

Gevi Napoli - Openjobmetis Varese 74-82

Parziali progressivi: 22-25, 35-49, 53-63

Napoli: Zerini, McDuffie 15, Vitali 3, Velicka 8, Parks 18, Marini ne , Uglietti 4, Lombardi 3,Rich 21, Totè 2. All. Sacripanti

Varese: Beane 6, Woldetensae 19, Sorokas 9, De Nicolao 14, Vene 4, Reyes 10, Librizzi 2, Virginio ne, Ferrero ne, Caruso 7, Keene 11. All. Roijakkers.