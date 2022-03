Napoli, si fermano Osimhen e Ounas verso la sfida con l'Udinese Stop per scongiurare criticità vere e proprie nel percorso di avvicinamento al match con i friulani

Allenamento mattutino per il Napoli sul terreno di gioco del centro tecnico di Castel Volturno e Luciano Spalletti non ha potuto contare sulla presenza in gruppo di Adam Ounas, ma soprattutto su quella di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano e l'esterno offensivo algerino hanno svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo. Ecco quanto presentato dal club azzurro nel report di allenamento. I due calciatori saranno rivalutati nelle prossime ore. Lo staff tecnico ha preferito fermare Osimhen e Ounas per scongiurare criticità vere e proprie verso la sfida con l'Udinese. La punta è reduce dalla doppietta firmata a Verona, decisiva per la vittoria ottenuta in terra scaligera contro l'Hellas. Andrea Petagna ha iniziato il ciclo di terapie: sarà lungo stop per il triestino a causa della distrazione di secondo grado alla coscia destra rimediata al Bentegodi. Terapie anche per Alex Meret con Kevin Malcuit limitato al lavoro in palestra. Il gruppo ha svolto una prima fase di torello e lavoro finalizzato al possesso palla per poi sviluppare una partita a campo ridotto e circuito atletico di forza.