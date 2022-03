Napoli in attesa, il dubbio Osimhen verso l'Udinese Ginocchio e spalla destra: il nigeriano proverà a stringere i denti per il gruppo azzurro

Caccia a nuove sensazioni con la consapevolezza del momento decisivo che il Napoli vuole vivere con Victor Osimhen in attacco. Il nigeriano non ha lavorato con i compagni nella giornata. Allenamento a parte come per Adam Ounas e l'attacco è già chiamato a superare l'assenza di un cambio dalla panchina, come Andrea Petagna, che sarà out per almeno un mese.

Osimhen stringe i denti da settimane e la decisione presa ieri dallo staff tecnico e medico può rientrare nell'ottica della gestione fisica all'interno di una settimana lunga, ormai priva dell'impegno ufficiale nelle coppe. Il Napoli spera di ottenere buoni riscontri dal suo faro offensivo, spesso condizionato dagli infortuni, che lavora controllando il fastidio al ginocchio destro, evidente anche in virtù della fasciatura, ma anche un problema alla spalla destra, accusato nella trasferta di Verona, in cui Osimhen è risultato decisivo con una doppietta.

In città cresce l'attesa per Napoli-Udinese: caccia al biglietto per la sfida in programma sabato con calcio d'inizio alle 15. Gli azzurri saranno i primi a scendere in campo nella corsa Scudetto, che proseguirà alle 18 con Inter-Fiorentina e alle 20.45 con Cagliari-Milan: ritmi serrati per un sogno con la speranza di avere Osimhen al cento per cento della condizione.