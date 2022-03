Sei Nazioni, Italrugby: per Fusco ancora panchina anche contro il Galles Il napoletano andrà a caccia del suo sesto caps in azzurro, si gioca sabato alle 15:15.

L’ultimo match del Sei Nazioni 2022 vedrà l’Italrugby impegnata sabato alle 15:15 al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles. Gli azzurri sono reduci da quattro sconfitte e rischiano di terminare anche questa edizione senza un successo che manca ormai da 7 anni. Kieran Crowley, commissario tecnico della squadra italiana, ha annunciato oggi la formazione che scenderà in campo dal primo minuto in questo ultimo impegno. Ancora panchina per il napoletano Alessandro Fusco, che sicuramente, come accaduto nelle precedenti uscite, calcherà il campo nel corso della ripresa alla ricerca del suo sesto caps con la Nazionale.

“Andremo a disputare il prossimo match in uno degli stadi più iconici del panorama del rugby mondiale” ha spiegato Crowley. “Troveremo di fronte una squadra che ha recuperato giocatori importanti e che avrà voglia di reagire. Noi vogliamo chiudere il torneo nel miglior modo possibile confermando il gioco mostrato in più momenti del match contro la Scozia”. Il match sarà arbitrato dall’irlandese Andrew Brace. La truppa azzurra partirà oggi per Cardiff ma senza Zilocchi e Negri che torneranno a disposizione dei rispettivi club.

L’Italia partirà nel pomeriggio odierno per raggiungere Cardiff. Nel gruppo azzurro mancheranno Zilocchi e Negri che torneranno a disposizione dei propri club di appartenenza.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 1 cap)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 34 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 12 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 4 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 13 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 17 caps)

9 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 14 caps)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 14 caps) – capitano

6 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 5 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 29 caps)

4 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Brive, 20 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 1 cap)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 19 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 41 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 25 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 20 caps)

20 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 19 caps)

21 Braam STEYN (Benetton Rugby, 49 caps)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 5 caps)

23 Marco ZANON (Benetton Rugby, 11 caps)