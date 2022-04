Napoli, la carica di Koulibaly: "Pronti a lottare per conquistare lo scudetto" Due buone notizie dall'infermeria per Spalletti in vista della trasferta a Bergamo

Il conto alla rovescia per Atalanta – Napoli entra nel vivo. Domenica, alle 15, gli azzurri torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali e dovranno dimostrarsi più forti di infortuni e squalifiche per cercare di portare a casa un successo che potrebbe essere determinante nella lotta per lo scudetto. Scudetto in cui crede fermamente e fortemente Koulibaly, che a Radio Kiss Kiss ha suonato la carica col piglio del leader: “Il 2022 è cominciato benissimo, per me: ho vinto la Coppa d'Africa e ci siamo qualificati per il Mondiale, con il mio Senegal; con il Napoli siamo in corsa per lo scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli”.

Parole al miele anche per il compagno di squadra e neo-papà Mertens, chiamato a sopperire alle assenze di Osimhen e Petagna nel reparto avanzato: “Nessuno ha dubbi su di lui, è un gran calciatore, un grande uomo e un gran napoletano. Sta giocando un po' meno, ma quello che fa quando va in campo è sotto gli occhi di tutti. Ha fatto benissimo e tanti gol. È il nostro attaccante, il nostro “Ciro” e io penso che farà gol. Lui sa cosa deve fare, ha sempre bellissime esultanze e quando farà gol mi aspetto qualcosa di bello”.

Intanto, qualche buona notizia arriva dall'infermeria: Fabián Ruiz e Zielinski sono rientrati in gruppo e ci saranno così come Ospina, che ha fatto rientro dal Sud America dopo gli impegni con la Colombia.