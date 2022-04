Boxe: domenica di premiazioni per i pugili campani della Boxe Vesuviana Tanti gli atleti che otterranno il riconoscimento dopo i successi ottenuti nel 2020 e nel 2021.

Dopo due rinvii a causa del Covid finalmente si terrà la festa del Pugilato Campano con la premiazione degli atleti che si sono distinti a livello Nazionale ed Internazionale nel 2020 e 2021. Appuntamento domenica alle 10:30 presso l’Hotel Vittoria di Pompei. Per la Boxe Vesuviana saranno premiati i vincitori del Torneo Nazionale Alberto Mura: Salvatore Pollio nei 57 kg, Francesco Cuomo nei 60 kg, il Campione Italiano Youth 2020 e bronzo Mondiale oltre a recente Campione Europeo 2022, il giovane fenomenale Michele Baldassi.

Premiati anche la Campionessa Italiana Jafary Kadija e il pugile Pro Gianluca Ceglia che riceverà il premio Far Play. Ci sarà un premio anche per Irma Testa, che non sarà presente perché è in Asia per un torneo, Medaglia Olimpica a Tokyo. C’è soddisfazione da parte del Comitato Campano che dopo ben due rinvii ed annullamenti a causa della Pandemia finalmente potrà premiare i propri Campioni che ha vinto Tornei Nazionali Campionati Nazionali e Medaglie ai Campionati Europei e Mondiali oltre alla medaglia Olimpica della fuoriclasse Irma Testa.