Boxe Vesuviana, tanti premi alla Festa del Pugilato campano Premiati i campioni Testa e Baldassi per la gioia del Maestro Lucio Zurlo

Dopo due anni di assenza forzata causa Covid, si è svolta la Festa del Pugilato per premiare con Collari, Targhe e Medaglie gli atleti che si sono distinti nel 2020 e nel 2021.

Diversi i trionfi dei nostri atleti tra Campionati Mondiali, Europei, Italiani e Tornei Nazionali. Tra le grandi protagoniste della giornata andata in scena presso l’Hotel Vittoria di Pompei, c’è stata la Boxe Vesuviana. La società della famiglia Zurlo può vantarsi della Medaglia di Bronzo Olimpica di Irma Testa, assente perché impegnata in Thailandia con il premio ritirato dal suo mentore, il Maestro Lucio.

Premiati anche il Campione d’Italia e d’Europa Under 22 dei 57 kg Michele Baldassi, la Campionessa Italiana School Girl 57 kg Jafary Kadija, i vincitori del Torneo Nazionale FPI Mura il nei 57 kg Salvatore Pollio e Francesco Cuomo nei 60 per finire con il premio Fair Play al Campione Pro Gianluca Ceglia che il 30 aprile disputerà il Titolo Europeo in Francia.

Bello, intenso ed emozionante la “reunion” tra le famiglie Zurlo e Bergamasco padri e figli che da oltre mezzo secolo hanno un ruolo primario nel pugilato Nazionale.