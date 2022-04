Turris, ko anche contro il Potenza: 0-2 al Liguori Continua la crisi per gli uomini di mister Caneo. Testa al match contro il Francavilla

La Turris torna a perdere. Gli uomini di mister Caneo, dopo il pareggio contro il Campobasso (3-3) con cui avevano interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, vanno di nuovo ko e lo fanno contro il Potenza al "Liguori". La gara, valida per la trentaseiesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 0-2 per effetto delle reti nella ripresa di Romero e Nigro. Per la Turris, ora, è testa al recupero contro la Virtus Francavilla: nuovo appuntamento tra le mura amiche, mercoledì, con fischio d’inizio alle 14,30.

Il tabellino

Turris – Potenza 0-2

Marcatori: st 6’ Romero, 15’ Nigro.

Turris (3-4-3): Perina, Bordo (32′ st Franco), Di Nunzio, Esempio (16′ st Pavone), Ghislandi, Giannone (29′ st Loreto), Leonetti, Longo, Manzi, Tascone (32′ st Zampa), Varutti. A disp.: Abagnale, D’Oriano, Finardi, Iglio, Nunziante, Santaniello, Sbraga, Zanoni. All.: Caneo.

Potenza (4-3-1-2): Marcone, Coccia, Ferreira, Gigli, Guaita (32′ st Zampano), Matino, Nigro, Ricci (24′ st Zenuni), Romero (19′ st Cuppone), Salvemini (32′ st Burzio), Sandri (32’ st Zagaria). A disp.: Uva, Buchicchio, Genzano, Greco, Koblar, Vecchi. All.: Arleo.

Arbitro: Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Licari della sezione di Marsala e Catani della sezione di Fermo. Quarto Ufficiale: Bozzetto della sezione di Bergamo.

Note: Ammoniti: Longo, Matino e Salvemini.