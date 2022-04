Basket, Sant'Antimo batte Reggio Calabria: decisivo Coviello (75-69) Coach Origlio: "Era una gara fondamentale per noi, abbiamo fatto una partita di grinta e personalità

La Geko PSA Sant'Antimo batte la Viola Reggio Calabria con il finale di 75-69. Riccardo Coviello, con 23 punti, è decisivo per la vittoria della squadra di coach Agostino Origlio. "È stata una partita scandita da fiammate, siamo partiti, poi ci siamo fermati, poi siamo ripartiti. - ha spiegato il tecnico della Partenope - Era una gara fondamentale per noi, abbiamo fatto una partita di grinta e personalità e sono davvero contento di come la squadra ha risposto in un momento così importante".

Serie B - Girone D

Ventiseiesima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Viola Reggio Calabria 75-69

Parziali: 16-17, 19-18, 17-14, 23-20

Sant’Antimo: Coviello 23 (5/6, 2/6), Cantone 15 (3/4, 3/6), Verazzo 11 (1/2, 1/6), Cena 11 (2/4, 2/5), Battaglia 10 (1/2, 2/7), Ochoa 3 (0/1, 1/2), Anaekwe 2 (1/3, 0/0), Maggio (0/1, 0/4), Puca, Sabatino, Buono.

Reggio Calabria: Fall 20 (7/12, 0/1), Balic 14 (5/9, 1/2), Duranti 12 (1/5, 2/5), Gaetano 10 (4/5, 0/0), Kekovic 8 (4/8, 0/0), Barrile 3 (0/1, 1/2), Ingrosso 2 (0/3, 0/2), Besozzi, Lazzari, Valente.