Napoli, Lozano verso l'addio. Ecco chi potrebbe essere l'erede di Insigne Lunedì prossimo la sfida al "Maradona" con la Roma, ma impazza già il calciomercato

La Roma nel mirino, il futuro all'orizzonte. A 6 giornate dalla fine del campionato il Napoli è chiamato a tentare il tutto per tutto per non lasciare nulla di intentato in chiave scudetto, a partire dalla sfida nel Lunedì dell'Angelo, al “Maradona”, contro i giallorossi (calcio d'inizio alle 19), ma, intanto, è inevitabile volgere lo sguardo pure un po' più avanti del domani a breve termine. Si avvicina la finestra estiva di calciomercato e il desiderio, espresso e poi frettolosamente ritrattato da Lozano di ambire a giocare un club diverso da quello azzurro, con ambizioni ancor maggiori, torna d'attualità.

Approdato all'ombra del Vesuvio nell'agosto 2019 per 35 milioni di euro, il messicano ha vissuto la sua avventura partenopea tra alti e bassi. Nello scorso novembre in unìintervista alla tv messicana Azteca Deportes dichiarò apertamente: “Credo di far parte di un società molto competitivo con compagni molto competitivi ed in questo il Napoli è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande”. Possibile, dunque, l'addio verso altri lidi e a vestire i pannni dell'erede di Insigne potrebbe essere così, più che Lozano, così come si era ipotizzato proprio nel momento del suo arrivo, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, attaccante di proprietà della Dinamo Batumi.