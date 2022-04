Napoli, si riparte senza Fabian Ruiz e Osimhen: i dettagli Lavoro preventivo personalizzato in palestra: l'obiettivo del ritorno in gruppo nelle prossime ore

Il Napoli riparte nel centro tecnico di Castel Volturno dopo il ko con la Fiorentina. C'è da cancellare subito la frenata Scudetto, si può ancora sognare il tricolore. Tutto è ancora possibile, ma occorre il rilancio immediato e la continuità nei successivi appuntamenti. La preparazione azzurra si è aperta con diverse novità. Fabian Ruiz e Victor Osimhen non hanno lavorato con il gruppo. Il centrocampista e l'attaccante hanno svolto solo lavoro preventivo personalizzato in palestra. Osimhen aveva già forzato nella scorsa settimana per esserci con la Fiorentina. L'andaluso appare in calo fisico e la tabella differenziata può garantire recupero per i due titolarissimi.

Luciano Spalletti ha ritrovato Adam Ounas e Kevin Malcuit, regolarmente in gruppo. Giovanni Di Lorenzo prova ad accelerare in compagnia di Andrea Petagna: l'esterno difensivo e la punta hanno svolto personalizzato, ma sul terreno di gioco. La gastroenterite blocca Alex Meret, che non ha svolto la seduta di allenamento. Torello, attivazione e lavoro atletico con partita a campo ridotto e possesso palla: ecco i primi passi azzurri verso la sfida con la Roma, in programma lunedì.