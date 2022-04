Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo nel girone A Il CT napoletano ha parlato del cammino delle sue ragazze.

Il Mondiale di Budapest sarà l’occasione del riscatto per il setterosa. Dopo la manca qualificazione Olimpica, e l’inizio dell’era Silipo, la squadra è pronta per dare l’assalto al torneo iridato. Il Setterosa giocherà a Budapest nel girone A insieme alle padrone di casa dell'Ungheria, bronzo olimpico ed europeo, al Canada e alla Colombia. Il napoletano Silipo ha commentato il sorteggio e il cammino che attende le sue ragazze. "Esordiamo subito con un derby inatteso con Stefano Posterivo che è assistente tecnico del Canada. Sarà fondamentale la partita con le nordamericane –sottolinea- perché ci consentirà un migliore piazzamento nel girone considerando la difficoltà del match contro le padrone di casa. Questo ci consentirà un ottavo più abbordabile ed un eventuale quarto di finale contro l'Australia che comunque dovrà esser affrontato nella giusta maniera per cercare di tornare ai livelli che ci competono".





Torneo femminile

Girone A a Budapest: 1 Italia, 2 Ungheria, 3 Canada, 4 Colombia

Girone B a Debrecen: 1 Stati Uniti, 2 Olanda, 3 Sud Africa, 4 Argentina

Girone C a Sopron: 1 Brasile, 2 Kazakistan, 3 Nuova Zelanda, 4 Australia

Girone D a Szeged: 1 Thailandia, 2 Francia, 3 Grecia, 4 Spagna



Teste di serie

Gruppo 1: Stati Uniti, Spagna, Ungheria, Australia

Gruppo 2: Olanda, Canada, Grecia, Brasile

Gruppo 3: Argentina, Italia, Francia, Nuova Zelanda

Gruppo 4: Sud Africa, Colombia, Kazakistan, Thailandia