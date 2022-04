Juve Stabia, solo 1-1 a Potenza. Playoff: vincere e sperare Della Pietra replica in extremis a Ferreira, spareggi promozione appesi a un filo

Pari in rimonta per la Juve Stabia a Potenza nella gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C: 1-1. Per i padroni di casa a segno Ferreira; la risposta di Della Pietra per le vespe, che scivolano fuori dalla zona playoff. Agli uomini di mister Novellino, oggi sostituito in panchina da Niccolai poiché squalificato, non resta che vincere e sperare domenica prossima, al "Menti", contro la Virtus Francavilla (ore 17,30).

Il tabellino.

Potenza – Juve Stabia 1-1

Marcatori: pt 16’ Ferreira; st 39’ Della Pietra.

Potenza: Marcone, Carnellutti, Coccia, Sandri, Ricci (23’ st Bucolo), Costa Ferreira (35’ st Buchicchio), Gigli (35’ st Piana), Salvemini, Matino (6’ st Nigro), Cuppone, Guaita (23’ st Volpe). A disp. Greco, Burzio, Sueva, Zenuni, Zagaria, Sepe, Genzano. All.: Arleo.

Juve Stabia: Dini, Schiavi, Tonucci (30’ st Donati), Stoppa, Scaccabarozzi (18’ st Guarracino), Bentivegna, Dell’Orfanello (18’ st Della Pietra), Troest, Caldore, Altobelli (19’ pt Davi), Ceccarelli (18’ st Panico). A disp. Russo, Pozzer, Peluso, Erradi, Squizzato, Cinaglia, Esposito. All.: Niccolai.

Arbitri: Gemelli della sezione di Messina. Assistenti: De Angelis della sezione di Roma 2 e Pasqualetto della sezione di Aprilia. Quarto Ufficiale: Campagni della sezione di Firenze.

Note: Ammoniti: Caldore, Dell’Orfanello, Panico, Nigro e Bucolo.