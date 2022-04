Juve Stabia, poker al Francavilla e playoff ancora possibili Le vespe sono fuori, ma l'esito del ricorso potrebbe ribaltare la situazione

Alla Juve Stabia non resta che incrociare le dita. Le vespe, in attesa dell’esito del ricorso circa la penalizzazione di due punti in classifica, calano il poker contro la Virtus Francavilla e tengono accesa una piccola fiammella in ottica playoff. La gara, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, è terminata sul risultato finale di 4-0, per effetto della doppietta di Stoppa e delle reti di Erradi e Caldore. Per gli uomini di mister Novellino, quindi, resta accesa la possibilità di accedere ai playoff sorpassando in extremis il Picerno (+1) al decimo posto.

Il tabellino.

Juve Stabia – Virtus Francavilla 4-0

Marcatori: pt 18’ Stoppa; st 6’ Stoppa, 38’ Erradi, 47’ Caldore.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi (st 43' Squizzato), Dell’Orfanello (35’ st Erradi); De Silvestro (43’ st Della Pietra), Stoppa, Guarracino (34’ st Evacuo). A disp.: Russo, Pozzer, Peluso, Cinaglia, Picardi, Esposito, Ceccarelli, Maglione. All.: Walter Alfredo Novellino

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale (32’ st Feltrin); Carella, Toscano, Franco, Pierno; Maiorino (28’ st Enyan); Patierno, Ventola (43’ st De Maria). A disp.: Cassano, Idda, Gianfreda, Prezioso, Padovano, Rizzo, Poletì, Demiridjian. All.: Roberto Taurino

Arbitro: Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Tinello della sezione di Rovigo e Del Santo Spataru della sezione di Siena. Quarto Ufficiale: Menozzi della sezione di Treviso.

Note: Ammoniti: Miceli, Panico, Delvino e Feltrin.