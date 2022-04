Basket, Napoli-Sassari 72-78. Buscaglia: "Testa subito a Bologna" Serie A, il coach azzurro: "Sempre a contatto, dobbiamo vivere meglio alcuni momenti della partita"

La Gevi Napoli non firma il +4 sulla Foritudo Kigili Bologna, resta con una vittoria di vantaggio sul gruppo felsineo. La squadra partenopea cade in casa contro il Banco di Sardegna Sassari (72-78) e domenica prossima sarà scontro diretto per la salvezza al PalaDozza. "Abbiamo giocato una partita di rincorsa come è naturale contro una squadra forte. - ha spiegato il coach di Napoli, Maurizio Buscaglia, nel post-gara - Siamo stati sempre a contatto, ma dobbiamo vivere meglio alcuni momenti della partita. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che avrebbero potuto dare una svolta psicologica alla partita. Nel primo tempo ci sono state troppe palle perse che hanno portato canestri facili ai nostri avversari. La testa deve andare già alla prossima sfida, dobbiamo aggredire ogni chance che può portarci alla salvezza".

LegaBasket Serie A

Ventottesima Giornata

Gevi Napoli - Banco di Sardegna Sassari 72-78

Parziali: 18-19, 37-43, 58-59

Napoli: Zerini 7, McDuffie 26, Gudaitis 4, Sinagra ne, Vitali 8, Velicka 4, Parks 1, Marini , Uglietti 6, Lombardi ne, Rich 16 , Cannavina ne. All. Buscaglia.

Sassari: Sanna ne, Bilan 10, Logan 12, Robinson 18, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Burnell 2, Bendzius 15, Gentile 4, Diop 4. All. Bucchi.