Napoli Basket, "il sogno continuA": sarà festa salvezza con Pesaro Domenica la sfida contro la Carpegna Prosciutto per chiudere il primo anno in A

"Grazie Napoli, il sogno continuA!". E c'è quella A in maiuscolo a fare la differenza nel mondo Gevi dopo la vittoria ottenuta a Bologna contro la Fortitudo, che ha determinato la salvezza aritmetica in massima serie per gli azzurri. "Raggiungere un obiettivo significa portare a compimento il proprio lavoro. Ma solo con l'aiuto di tutti voi ciò si è reso possibile. - si legge nella nota social pubblicata dal club partenopeo - Grazie ai nostri tifosi, grazie ai nostri sponsor, alle aziende che aderiscono al progetto "Club dei 100", grazie alle Istituzioni che ci hanno sostenuto, grazie a tutti coloro che hanno sofferto e gioito con noi. Grazie alla nostra fantastica città".

La Gevi Napoli ha rilanciato l'appello al pubblico per celebrare la conferma in A. "Vi aspettiamo domenica 8 maggio alle 20.45 al PalaBarbuto per festeggiare insieme questo straordinario traguardo". I biglietti per tutti i settori costeranno cinque euro e agli abbonati sarà regalato un biglietto omaggio per il settore in cui è valida la tessera stagionale. Domenica sarà sfida contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, poi inizierà la programmazione per il secondo anno in A con l'obiettivo della stabilità nell'elite del basket nazionale, ma anche con il sogno playoff, già cullato nella prima parte di stagione.

Foto: ufficio stampa Napoli Basket