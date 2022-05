Crocelle Race Park, è arrivato il grande giorno! Domenica mattina la tanto attesa gara di X-Country

Fila tutto liscio in seno al Crocelle Race Team per mettere in atto domenica 8 maggio la quinta edizione del Crocelle Race Park, terzo appuntamento stagionale con il circuito regionale campano X-Country.

Le iscrizioni sono tante (ad oggi oltre quota 260) come lo è l'attesa e la voglia di rivivere le stesse emozioni che hanno caratterizzato le precedenti edizioni della manifestazione che ha nel Parco Naturale Bosco Crocelle il suo paradiso e dove ha luogo a partire dalle 7:30 il ritrovo dei partecipanti.

Il percorso è lungo circa 4 chilometri con 130 metri di dislivello, interamente sterrato, tratti veloci su ghiaia e pietraia, alcune salite ripide di breve durata con tratti molto tecnici e divertenti con varie installazioni in puro stile internazionale.

Il servizio d’ordine sul percorso è affidato allo staff del Crocelle Race Team con l'aggiunta di alcuni volontari delle associazioni sportive del territorio. Per garantire la maggior sicurezza ai partecipanti, il percorso è stato suddiviso in zone con relativo numero identificativo per consentire un miglior coordinamento tra l’organizzazione, gli addetti del servizio sanitario e la giuria nel caso si verificassero incidenti o comportamenti anti-sportivi nel corso della gara.

A fronte del numero ragguardevole di adesioni, il cronoprogramma delle partenze varia con l’anticipo alle 9:00 del primo start per le categorie allievi ed esordienti, a seguire gli juniores, le donne e i master 4-5-6-7-8 e chiusura con le categorie élite, under 23, élite sport e i master 1-2-3.

La squadra più numerosa al traguardo sarà premiata sia con una targa ricordo che con un cesto di prodotti tipici locali messi a disposizione dalla Crudo&Mozzarella del valore di circa 200 euro.