La Gevi Napoli Basket riparte da Buscaglia: ora testa alla squadra Un rinnovo formulato ad aprile, due italiani non sono in scadenza: il punto sul roster

La Gevi Napoli ha ufficializzato la conferma di coach Maurizio Buscaglia e dei dirigenti, Alessandro Bolognesi e Barbara Feluca. La società azzurra riparte dal tecnico che ha certificato la salvezza, messa a rischio lungo la seconda parte del campionato per programmare la stagione della stabilità. L'obiettivo primario sarà la conferma in massima serie.

Negli ultimi anni l'elite del basket nazionale ha presentato una crescita costante con l'Olimpia Milano ormai raggiunta dalla Virtus Bologna per forza tecnica, ma non solo (finalmente l'Italia ritrova la seconda iscrizione alla EuroLeague, grazie al trionfo delle V nere in EuroCup) e con 14 squadre in lotta per diversi obiettivi e da differenza minima per valori di squadra e societari. Basta poco per giocare i playoff o per rischiare la retrocessione. Al termine della regular season tra l'ottava in classifica, partecipante ai playoff (Pesaro) e la tredicesima forza (Napoli) ci sono 6 punti, 3 vittorie di distacco: la riprova dell'equilibrio vissuto lungo il torneo.

Napoli ripartirà da Jordan Parks, rinnovato fino al 2024 nelle ultime settimane di stagione regolare, da Andrea Zerini e Lorenzo Uglietti, ma è tutto in gioco nel restyling della squadra.