Boxe: Testa ai quarti di finale al Mondiale di Istanbul La campana ha battuto la polacca Kurk, ora è attesa dall'uzbeka Turdibekova.

Ha sofferto ma alla fine ha superato il turno approdando ai quarti di finale. Irma Testa ha raggiunto l’obiettivo battendo la polacca Sandra Kruk con verdetto unanime di 5-0. Il Mondiale di Istanbul per ora sorride alla pugile di Torre Annunziata che vede la medaglia nella categoria dei 57 kg veramente ad un passo. Anche se l’obiettivo reale è quello di andare fino in fondo.

Irma ha fatto fatica a prendere le misure. Con l’esperienza però ha limitato i danni nel momento delicato e ha piazzato i colpi che hanno convinto i giudici. Una vittoria più di testa e quindi tattica. Un successo che è arrivato soprattutto grazie ad un secondo round dove la medaglia di bronzo di Tokyo ha messo in mostra maggiore talento ed eleganza, quella che piace anche al pubblico.

Rapida a scappare via, ha mandato spesso a vuoto l’avversaria e nei quarti di finale avrà la possibilità di sfidare l’uzbeka Sitora Turdibekova. Match in cui parte favorita ma dovrà sicuramente mostrare maggiore brillantezza. L’avversaria è giovanissima e vogliosa di fare uno scalpo importante, ecco perché la Testa dovrà attaccare e colpire per prima.