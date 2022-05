Boxe, Mondiali femminili: Testa all'assalto di una medaglia La campionessa di Torre Annunziata oggi è impegnata nei quarti di finale contro l'uzbeka Turdibekova

Manca un solo passo per salire sul podio e raggiungere l’obiettivo minimo della campagna Mondiale di Irma Testa. Sul ring di Istanbul è il giorno dei quarti di finale e la più attesa è sicuramente la campionessa campana. Alle 14:00 salirà sul quadrato magico nella categoria dei 57 km per affrontare l’uzbeka Sitora Turdibekova, giovane campionessa asiatica nel 2021 che sogna di fare uno scalpo importante incrociando i guantoni con una delle migliori al mondo.

La Testa vista contro la polacca Sandra Kruk non ha fatto una grossa impressione, ma ha comunque portato a casa l'incontro con un verdetto unanime. Oggi potrebbe servire qualcosa in più. La campionessa di Torre Annunziata ormai è atleta esperta e sicuramente sarà capace di alzare l’asticella come è necessario fare nella gestione di un torneo così, lungo, faticoso e importante come il campionato del mondo. Il suo curriculum parla chiaro, quando bisogna stringere i denti e affidarsi ad un pugilato veloce e pungente, l'allieva del Maestro Lucio Zurlo riesce a tirare fuori il massimo, potrebbe invece soffrire l'irruenza della rivale che almeno sulla carta non ha assolutamente nulla da perdere.