Boxe, Mondiali femminili: Irma Testa sfida la Manisha per andare in finale Sulla sua strada c'è l'atleta indiana, ma il favore del pronostico pende dalla parte della campana.

L’attesa sta per terminare. Il grande giorno è arrivato. Irma Testa è pronta a giocarsi il proprio destino Mondiale. E’ tutto nei suoi guantoni, quelli che alle 15:15 incrocerà sul ring di Istanbul in Turchia con l’indiana Manisha. Match in cui per blasone, classe e potenzialità, la campana parte col favore del pronostico, ma la boxe non è mai stata una scienza esatta. Può accadere di tutto. Basta un attimo di distrazione. Un appoggio sbagliato –come è successo alla Carini- e i sogni vanno in frantumi. Per questo Irma Testa dovrà essere perfetta come lo è stata fino ad ora.

Non ha speso troppe energie. Ha centellinato lo sforzo. Ha regolato le avversarie con classe ed eleganza, quella che tanto piace ai giudici. La ragazza di Torre Annunziata sa sfruttare al meglio il suo jab, la sua rapidità per sfuggire dai colpi portati dalle avversarie e questa è una boxe che paga tanto in tornei simili. Il bronzo di Tokyo ormai è dimenticato. Ci sono nuovi traguardi da tagliare. Uno di questi è quello dell’oro mondiale, il vero sogno di Irma Testa in questo 2022 dove il tetto del mondo sembra essere più vicino rispetto al passato.