Boxe, Mondiale femminile: Irma Testa vola in finale dominando l'indiana Manisha La campana combatterà domani contro la taiwanese Lin Yu-Ting per la medaglia d'oro.

Semplicemente dominante! Irma Testa vola in finale battendo nettamente l’indiana Manisha nella categoria dei 57 kg. Non c’è mai stata storia in un incontro in cui la campana aveva ben chiaro in mente il suo obiettivo: la vittoria. Rapida con le gambe, decisa col suo jab che ha mandato in tilt le certezze dell’asiatica travolta dalla classe del bronzo di Tokyo. I primi due round sono stati una vera e propria lezione di pugilato. Lo stile e la furbizia dell’azzurra, brava a scappare ad ogni minimo segnale di pericolo per poi contrattaccare con maggiore vigore, hanno convinto tutti i giudici che si sono espressi con verdetto unanime.

Adesso c’è attesa per la finale di domani in cui Irma Testa darà l’assalto al primo titolo Mondiale della sua carriera. Lei non si è mai nascosta: l’obiettivo è il gradino più alto del podio. Non sarà facile perché sulla sua strada ci sarà l’atleta di Taiwan Lin Yu-Ting che ha passeggiato contro kazaka Ibramigova e ora attende con ansia il primo confronto con la più quotata rivale. In comune le due ragazze che si giocheranno la medaglia d’oro hanno una sconfitta a Tokyo contro la fortissima filippina Nesthy Petecio.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana