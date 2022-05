Boxe, Renzini su Irma Testa: "Se avrà le stesse sensazioni vincerà la finale" Il coach azzurro spinge la sua atleta verso l’impresa iridata, domani l’atto decisivo.

Sorride Emanuele Renzini mentre abbraccia Irma Testa. L’head coach azzurro fa bene perché la ragazza campana ha appena fatto una grande impresa. L’Italia torna in finale al Mondiale, come era accaduto nel 2019 quando fu un’altra campana come Angela Carini a giocarsi il titolo. La Testa salirà sul ring per vincere e lo farà contro una grande pugile come la Lin Yu-Ting, atleta di Taiwan che non ha mai incontrato. Renzini sprizza gioia e si lancia in un pronostico chiaro: “Sono convinto che se Irma avrà le stesse sensazioni avute oggi riuscirà a vincere il titolo. Sono contento che affronterà la ragazza di Taipei perché è molto titolata”.

Sarà una grande sfide tra due campionesse della categoria. Intanto Renzini si gode la sua atleta che permetterà all’Italia del pugilato femminile di tornare a casa dopo aver disputato una finale, un altro risultato utile a tutto il movimento che guarda sempre con maggiore convinzione al ring di Parigi, quello che diventerà Olimpico dal 26 luglio 2024.