Boxe, Europei: Baldassi già sul podio ma l'obiettivo è la finale Il campano ha battuto Brach nei quarti di finale, domenica c'è il match contro il belga Usturoi.

Talentuoso, elegante, ambizioso e vincente. L’identikit risponde al nome di Michele Baldassi, pugile della Boxe Vesuviana. Il ragazzo di Torre Annunziata ha esordito agli Europei Elite di pugilato di Yereven in Armenia, nella categoria fino a 57 kg, con una grande vittoria.

Sulla strada dell’azzurro c’era il polacco Pawel Brach, superato per 4-1 dopo un match ben condotto. Baldassi è un pugile molto tecnico che ha dimostrato ancora una volta di voler vincere seguendo le indicazioni di chi come Luzio Zurlo e il figlio Biagio gli hanno insegnato una boxe che ruba l’occhio agli appassionati. Gli manca ancora un pizzico di esperienza perché nel secondo round, dopo aver dominato fino a quel momento si è fatto trovare impreparato subendo un duro colpo dal polacco. Superato il momento di difficoltà, Baldassi ha ripreso a fare la sua boxe portando a casa l’incontro che vale anche la certezza di salire sul podio. Ma al campione Europeo under 22 non interessa il bronzo, il suo obiettivo è la finale e per questo domenica sfiderà il belga Vasile Usturoi, reduce dalla vittoria per 4-1 contro il pugile ucraino Mykhailo Dziazko.