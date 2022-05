Boxe, Europei: Baldassi si deve accontentare della medaglia di bronzo Il campioncino campano è stato battuto in semifinale dal belga Vasile Usturoi.

E’ arrivata una doccia fredda per Michele Baldassi agli Europei Elite di Yerevan in Armenia. Il campioncino di Torre Annunziata, reduce da un percorso perfetto, non è riuscito a superare l’ostacolo della semifinale nella categoria fino a 57 kg.

A sbarrargli la strada della finale è stato il belga Vasile Usturoi, bravo ad impostare il match togliendo al campano le sue certezze. Baldassi, dopo una prima ripresa in cui sembra essere rimasto spiazzato, è riuscito a fare meglio dal secondo round ma non è bastato a convincere i giudici. Per l’allievo della Boxe Vesuviana si tratta comunque di un grande risultato.

La medaglia di bronzo è il viatico per continuare il percorso di crescita che dovrà portarlo a giocarsi qualcosa di importante alle Olimpiadi di Parigi 2024, il grande sogno di Michele Baldassi