Domenica la seconda edizione della XC Montedonico La gara fa parte del calendario del circuito regionale X-Country.

L’attesa per la seconda edizione della XC Montedonico è molto viva ed impegnativa soprattutto nella fase di preparazione con gli ultimi ritocchi a poche ore dallo svolgimento.

Domenica 5 giugno, poco fuori il centro abitato di Visciano, sipario alzato su questa gara in contrada Montedonico che fa parte del calendario del circuito regionale X-Country che assegnerà al termine delle otto prove le maglie di campione regionale FCI Campania sia per gli agonisti che per i master.

La XC di Montedonico vuole colpire nel segno ed essere particolarmente attraente non solo per lo scenario sui monti di Visciano ma anche per dare quel qualcosa in più ai partecipanti e agli accompagnatori, a cominciare dall’animazione per i bambini con giochi e gonfiabili tra una partenza e l’altra, il ricco pasta party a base di pesce e anche alle premiazioni dove spicca un premio particolare alla squadra più numerosa a cui va il tipico “canisto” viscianese con all’interno prodotti tipici locali.

Per esordienti e allievi il chilometraggio è di 1,9 chilometri con 42 metri di dislivello e la partenza alle 9:00. Un’ora dopo tocca agli agonisti e ai master coprire il tracciato allungato a 5,3 chilometri con 210 metri di dislivello per poi lasciare la scena alle e-bike a scopo dimostrativo.

“Stiamo preparando nel migliore dei modi – spiegano in una nota gli organizzatori del Team Bike Visciano - una manifestazione che, crediamo, possa dirsi all’altezza per la tipologia di percorso che abbiamo allestito ma anche per quello che abbiamo previsto con tutti gli aspetti di contorno alla gara agonistica in sè”.