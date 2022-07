Basket, Napoli apre il PalaBarbuto a Scafati. Grassi: "Massima collaborazione" Il presidente del club azzurro: "Derby traino per le rispettive società, rapporti da consolidare"

Il PalaMangano dovrà essere aggiornato per i parametri della LegaBasket Serie A e la Givova Scafati ha indicato il PalaBarbuto di Napoli come sede provvisoria dei match casalinghi. Il club dell'Agro ha ringraziato la Gevi Napoli per l'attenzione e la disponibilità. Nelle ore successive, ecco il commento del presidente della società partenopea, Federico Grassi: "Ho molto apprezzato i ringraziamenti che la Givova Scafati ha voluto rivolgere pubblicamente alla nostra società e al sottoscritto in particolare, in merito alla massima apertura da parte nostra, unitamente a quella del Comune di Napoli, ad ospitare al PalaBarbuto le gare interne della Givova Scafati per il prossimo campionato di Serie A, in attesa della auspicata omologazione del PalaMangano. - ha affermato Grassi - Era il minimo che potesse fare la Gevi Napoli Basket per manifestare alla Givova Scafati la massima collaborazione in un momento di difficoltà gestionale ed organizzativa, scaturita della momentanea indisponibilità del proprio impianto. La soddisfazione e l'orgoglio di avere un'altra squadra campana nel massimo campionato di Serie A deve fare da traino per le rispettive società a consolidare i rapporti sportivi con l'obiettivo comune di recitare un ruolo importante nella prossima stagione".