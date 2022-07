Gevi Napoli Basket, ufficiale l'addio di Parks Il club partenopeo viene incontro "con grande dispiacere e amarezza" alle richieste dell'atleta

La Gevi Napoli ha ufficializzato l'addio di Jordan Parks, in parte anticipato dal presidente azzurro, Federico Grassi, nell'ultima conferenza stampa e che filtrava da tempo nei rumors del basket nazionale. Lo statunitense aveva rinnovato con il contratto con i partenopei nell'aprile scorso, poi il contatto con la Reyer Venezia e la volontà di una nuova sfida in Laguna per l'ala.

La nota - "La Gevi Napoli Basket comunica di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con Jordan Parks, venendo incontro, con grande dispiacere ed amarezza, alle richieste dell'atleta. A Jordan, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, coincisi con la promozione in Serie A, e la vittoria della Coppa Italia di Serie A2, nonchè con la meritata salvezza ottenuta nel campionato di Serie A, vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società e i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera".