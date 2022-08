Settore femminile Fipav Campania, Antonio Piscopo confermato nello staff “Sarà un anno sicuramente ricco di lavoro e speriamo di soddisfazioni”.

Si delinea la squadra della Fipav Campania in vista della stagione che sta per cominciare. C’è sempre il direttore tecnico dell’Arzano Volley Antonio Piscopo nello staff tecnico che seguirà il settore femminile, con le relative selezioni ed il Club Campania femminile. Aggiunge prestigio il nome di Pasquale D’Aniello selezionatore della nazionale italiana Under 16 mentre a Raffaele Donnarumma la palma del volto nuovo.

“Sarà un anno sicuramente ricco di lavoro e speriamo di soddisfazioni” spiega coach Antonio Piscopo che aggiunge: “Il presidente del Comitato regionale della Campania della Fipav Guido Pasciari ha moltissime idee. Ci sono molti progetti in cantiere. Tutte prospettive che generano entusiasmo. È bello lavorare con lui”.



Agguerrito anche lo staff maschile. Due esponenti dalla rodata esperienza come Luigi Russo e Massimo Monfreda. Accompagnati da Michele Leone. Gestiranno le selezioni maschili e il Club Campania.

“In bocca al lupo a tutta la pallavolo della Campania per la nuova stagione. Tutti al lavoro con il comune intento di regalare nuovi allori al nostro volley regionale” conclude Antonio Piscopo.