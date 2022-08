A Frascatore risponde Mancino, Nocerina-Turris finisce 1-1 Clima di festa nell'allenamento congiunto al "San Francesco"

Finisce 1-1 l'allenamento congiunto al "San Francesco" tra Nocerina e Turris. Ancora un buon test per gli uomini di Max Canzi che si preparano ad un campionato ambizioso. In gol FRascatore per i corallini e Mancino per i molossi.

NOCERINA-TURRIS 1-1

Il Tabellino:

NOCERINA (4-3-3): Stagkos (21’ st Recchia); Boersma (35’ st Villani), De Marino, Kaleel (7’ st Menichino), Diniz (30’ st Dorado); Basanisi (21’ st Schiavella), Giacomarro (24’ st Saccoccio), Mancino (7’ st Chietti); Valentini (21’ st Balde), Scaringella (7’ st Talamo), Mincica (35’ st Gaudino). A disposizione: Barone, Amarante, Settembrini, Sirico, Gomes, Troiano. Allenatore: Sannino.

TURRIS (3-4-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore (26’ st Aquino); Ercolano (16’ st Vitiello), Ardizzone, Finardi (26′ st Acquadro), Invernizzi (16’ st Di Franco); Giannone (26’ st Nocerino); Santaniello (1’ st Stampete), Longo. A disposizione: Colantuono, Antolini, Rosolino, Rizzo. Allenatore: Canzi.

RETI: 30’ pt Frascatore (T), 31’ pt Mancino (N).

NOTE – Spettatori: 1200 circa con nutrita rappresentanza corallina. Calci d’angolo: 2-1 per la Nocerina.

(Foto: pagina facebook SS Turris)