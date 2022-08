Boxe: Baldassi convocato per il raduno di Montesilvano Il pugile campano, dopo il bronzo Europeo, è pronto per dare l'assalto a risultati più importanti.

L’attività della Nazionale di pugilato non si ferma mai. A settembre è in programma un torneo round robin con training camp a Montesilvano in provincia di Pescara dal 6 al 10 settembre.

Sono 31 i convocati che dovranno mettersi a disposizioni di coach Emanuele Renzini e Riccardo D’Andrea. Tra i presenti ci sarà anche il giovanissimo talento campano Michele Baldassi, ennesimo prodotto della Boxe Vesuviana gestita dalla famiglia Zurlo. Il ragazzo che difende i colori del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre è reduce dal bronzo agli Europei di Yerevan in Armenia che sono andati in scena nel mese di maggio. Ma la sua ambizione è molto più grande. Nel 2023 proverà a fare meglio nella competizione iridata per poi puntare alla grande avventura dei Giochi Olimpici di Parigi. Ha più volte rivelato di voler vincere la medaglia d’oro che è il suo grande sogno nel cassetto.

Ecco tutti i convocati per il raduno dal 6 al 10 settembre a Montesilvano:

Simone Agrò, Gian Marco Caratelli, Davide Calculli, Tommaso Sciacca, Michele Baldassi, Francesco Iozia, Valerio Colantoni, Halit Eriymaz, Simone Cuomo, Giuseppe Canonico, Gianluca Russo, Youssef Al Mourchid, Daniele Salerno, Angelo Morello, Fiorenzo Priolo, Giacomo Giannotti, Giovanni Soriato, Angelo Bruino, Manuel Lombardi, Giacomo Micheli, Carlo Merola, Salvatore Cavallaro, Remo Salvati,. Muscarà Jacopo, Imade Enofe, Davide Brito, Yohan Acosta, Mattia Facchini, Antonio Neglia, Mirko Carbotti, Vincenzo Fiaschetti, Diego Lenzi, Adrian Suli.