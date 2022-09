Giugliano, il portiere Sassi convocato nella Nazionale Under 20 Per il doppio impegno contro Portogallo e svizzera

Grande soddisfazione in casa Giugliano per la convocazione del portiere Jacopo Sassi con la Nazionale Under 20. Sassi farà parte della squadra azzurra per la partita del 23 settembre a Lisbona tra Portogallo e Italia e la gara del 27 settembre a Varese tra Italia e Svizzera.

(foto Ufficio Stampa GIugliano Calcio)