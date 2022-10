Tennis, i corsi di aggiornamento Federali sono partiti dalla Campania Oggi e domani appuntamento a Portici per un evento voluto fortemente dal sindaco Cuomo.

Iniziato dalla Campania il lungo tour in 14 regioni che si concluderà a marzo 2023. Alla presenza del vice presidente vicario Fit Gianni Milan, del vice presidente Isidoro Alvisi, del consigliere nazionale Pierangelo Frigerio nel ruolo di moderatore, al Palazzetto dello sport di Portici, per un evento voluto dal sindaco Vincenzo Cuomo, è andato in scena il primo dei due giorni dedicati all’aggiornamento di dirigenti e tesserati Fit per la stagione 2022-2023. L’appuntamento è diventato un vero e proprio evento, con un progetto ideato e realizzato dal direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Michelangelo Dell’Edera che ha trasformato la “due giorni” di corsi in una vera e propria festa del tennis in regione. La Campania ha fatto da apripista nello splendido impianto di Portici. Per l’occasione il Comitato campano, con il suo consiglio direttivo al completo e con il presidente Virginia Di Caterino che è intervenuta da remoto per salutare e ringraziare la platea, ha dedicato un emozionante momento di premiazione ai suoi dirigenti, con riconoscimenti tra gli altri per figure storiche del tennis della nostra regione, che hanno lasciato il segno e molto altro di positivo nel movimento campano: Guglielmo Talento, Domenico Carnuccio, Mario Collarile. Nel primo dei due giorni in programma, centinaia di partecipanti e programma dedicato ai corsi di aggiornamento per dirigenti di primo e secondo grado. Tra gli ospiti d’onore Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, il circolo che tra pochi giorni, dal 17 al 23 ottobre (qualificazioni il 15 e il 16) vivrà l’emozionante prima volta di un ATP 250 organizzato a Napoli. Un video promozionale ha lanciato l’evento prossimo, che avrà nell’Arena del Tennis Napoli il gioiello organizzativo della Tennis Napoli Cup. A tutti i partecipanti, in centinaia, l’invito ad esserci al gran torneo napoletano. Domani, domenica, si continua a Portici con i corsi di aggiornamento