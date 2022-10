Serie C, Coppa Italia: Giugliano vincente a Latina, tigrotti al secondo turno Le reti di Dio e Rizzo per la vittoria della squadra di Di Napoli al "Francioni"

Il Giugliano passa a Latina con il finale di 2-0 e vola al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Le reti di Di Dio e Rizzo regalano la vittoria agli uomini di Di Napoli al "Francioni". Un gol per tempo e accesso al turno successivo della competizione organizzata dalla Lega Pro.

Il tabellino.

Coppa Italia - Serie C

Primo Turno Eliminatorio

Latina-Giugliano 0-2

Marcatori: 9' pt Di Dio, 14' st Rizzo

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis (1' st Carissoni), Celli, Giorgini; Di Mino (19' st Sannipoli), Barberini (19' st Tessiore), Bordin, Riccardi, Rossi (19' st Carletti); Margiotta, Rosseti (31' st Fabrizi). All. Di Donato. A disp. Cardinali, Giannini, Amadio, Di Livio, Nori, Esposito

Giugliano (3-5-2): Sassi; Rondinella, Biasol, Scanagatta; Di Dio (49' st Aruta), Poziello, Felippe, Ghisolfi, Gomez; Kyeremateng (16' st Nocciolini), Rizzo (47’ st De Francesco). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Berman, D'Alessio, De Lucia, Coprean

Arbitro: Gigliotti

Ammoniti: De Santis, Celli, Sannipoli (L), Poziello (G)