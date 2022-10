Volley, la Shedirpharma di A3 passa da Massa Lubrense a Sorrento Polemiche sul trasferimento a Sorrento della squadra di pallavolo maschile del campionato serie A3

Sorrento "scippa" a Massa Lubrense la squadra di pallavolo maschile che disputerà il prossimo campionato di serie A3 con la nuova denominazione di "Sherdirpharma Sorrento" al posto della "Shedirpharma Folgore Massa".

A darne notizia è Azione in Comune, l'agguerrito gruppo di minoranza, che accusa l'Amministrazione del sindaco Lorenzo Balducelli di essere in grande ritardo nella realizzazione della struttura sportiva per cui la squadra, con il sostegno del main sponsor Shedirpharma di Piano di Sorrento, disputerà il campionato di pallavolo nel palazzetto dell'Atigliana a Sorrento.

Circostanza resa possibile dall'impegno del sindaco Massimo Coppola nel completare i lavori all'impianti sportivo e che è confermato dallo stesso primo cittadino col seguente post: "Promessa mantenuta! Pronto il Palazzetto che sarà la casa del volley Sorrentino. Con l’impegno di tutti completeremo in tempo utile i lavori di restyling del Palazzetto dello Sport di via Atigliana che però ha già ottenuto l’omologazione da parte della Lega per disputare le gare di Serie A3. Ora potremo tutti assistere alle gare interne in un campionato prestigioso che promuoverà ulteriormente Sorrento nel panorama nazionale".

Dura la presa di posizione di Azione in Comune che denuncia: "Grazie all’impegno dell’amministrazione Massimo Coppola e alle risorse messe in campo dal main sponsor, la squadra prenderà il nome di Shedirpharma Sorrento. Una doccia fredda per tutti i massesi che, negli anni, hanno tifato per i colori simbolo di un intero territorio. Ma oltre al danno la beffa: il Comune Massa Lubrense ha ottenuto tempo fa un prestito di circa 3 milioni di euro per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport che dovrebbe sorgere nei pressi della Villarca. Soldi che, ovviamente, andranno un giorno restituiti con l’impegno di noi contribuenti…eppure al momento del palazzetto neanche l’ombra! E la nostra ormai ex squadra è costretta a emigrare a Sorrento per evitare un’impegnativa trasferta ad Agerola a tutti coloro che vogliono tifare dal vivo. Ma non pensate anche voi che tutta Massa Lubrense avrebbe meritato qualcosa in più?".