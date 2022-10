Judo, Mondiali: il napoletano Parlati conquista uno splendido argento Dopo un cammino eccezionale l'azzurro si è fermato solo al cospetto del padrone di casa Bobonov.

Dal mondiale di judo alla Humo Arena di Tashkent in Uzbekistan arrivano splendide notizie per il movimento campano. Dopo il bronzo di Assunta Scutto nella prima giornata, oggi è arrivato un prezioso argento grazie al napoletano Cristian Parlati nella categoria –90 kg. Purtroppo l’oro Mondiale resta un vero e proprio tabù per l’Italia del judo maschile che mai è salita sul gradino più alto del podio, impresa invece che è riuscita per ben cinque volte alle donne.

Parlati ha fatto un cammino eccezionale ribaltando spesso i match uscendo da situazioni veramente scomode. L’azzurro ha regolato l’americano Alexander Knauf, l’azero Mammadali Mehdiyev, il greco Theodoros Tselidis e nei quarti di finale il brasiliano Marcelo Gomes. Un cammino da applausi diventato maestoso dopo la semifinale vinta con il georgiano Luka Maisuradze.

La corsa del napoletano si è fermata solo al cospetto del padrone di casa, l’uzbeko Bobonov. L’azzurro è stato sconfitto dopo aver subito tre penalità uscendo dal tatami con un po’ di amaro in bocca. Ma questo risultato resta comunque eccezionale. Parlati ha cambiato categoria dopo Tokyo e la strada per giocarsi qualcosa di importante a Parigi 2024 sembra essere quella giusta.