Judo, Parlati: "L'argento mi dà grande fiducia" Ai Mondiali in Uzbekistan il napoletano è stato straordinario.

"Non poteva essere una gara facile ma stamattina ho dichiarato che avrei fatto il primo e l’ultimo incontro della giornata e ho mantenuto fede alle promesse”.

Parole di Christian Parlati, judoka napoletano che al Mondiale in Uzbekistan ha sognato l’oro per tutta la giornata. Alla fine il suo sogno si è infranto solo in finale contro il padrone di casa Bobonov ma il grande percorso fatto gli ha lasciato in dote una splendida medaglia d’argento. “Ho affrontato tutta la giornata con tranquillità perché sapevo di poter fare bene –spiega- Peccato per la finale: qualcuno penserà che non ho fatto abbastanza ma era davvero difficile trovare la presa giusta per rubargli l’iniziativa…la pressione dell’ambiente tra l’altro non mi ha aiutato. Guardo la giornata in positivo però: dopo nove mesi in questa categoria torno a casa con un argento mondiale e questo mi dà grande fiducia…tra sette mesi avrò di nuovo la mia occasione".

Felicissimo Francesco Bruyere che dopo la squalifica di Raffaele Parlati ha seguito da vicino gli incontri di Christian. "Che gara spettacolare. E' stato superlativo, è tanto forte quanto consapevole delle sue potenzialità e questa combinazione vincente lo rende davvero impressionante. Lucido, concentrato ed efficace, ha aspettato sempre il momento giusto per piazzare le sue tecniche micidiali mettendo in riga gli atleti più forti del mondo. A chi lo guarda da fuori e lo conosce trasmette sempre tranquillità perché comunque si metta l’incontro sappiamo che lo ha in mano e alla fine vincerà alla sua maniera. Peccato per la finale, ma è stato molto bravo l’uzbeko a rubare il tempo a Christian per portarsi a casa l’incontro tatticamente, sono c’erto che l’appuntamento con l’oro è solo rimandato. Tantissimi complimenti a Christian, a suo Papà Lello artefice di questa medaglia e al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Forza Italia".

Foto: fijlkam.it