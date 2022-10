Boxe, Europei: Testa dominante e qualificata per le semifinali Battuta nei quarti la polacca Kruk, venerdì sfiderà l'irlandese Walsh.

A Buvda in Montenegro tutti in piedi per Irma Testa. La campionessa azzurra è volata in semifinale agli Europei con grande facilità nella categoria dei 57 kg. La campionessa di Torre Annunziata ha dominato il match contro la polacca Sandra Kruk, altra vittima sacrificale sul cammino che la vice campionessa del mondo ha progettato per salire sul podio.

Tutto facile. Forse anche troppo. La campana ha sfruttato alla grande il suo jab. Ha tenuto sempre lontana l’avversaria che ha sofferto anche i centimetri di differenza con la ragazza di Torre Annunziata. Dominante. A tratti esaltante. La campana è sempre più la favorita per la conquista del titolo. Ma prima della finale c’è un altro ostacolo. Sulla sua strada, nella giornata di venerdì, la Testa troverà l’irlandese Michaela Walsh, che nei quarti ha superato la rumena Nechita. Avversaria che sicuramente darà maggiore filo da torcere ma il favore del pronostico è tutto per il bronzo di Tokyo 2020.