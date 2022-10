Tennis, il presidente della FITP Binaghi: "A Napoli bella cornice di pubblico" "Grazie al sindaco Manfredi per la passione e la vicinanza che hanno dimostrato al nostro mondo".

Il torneo di Napoli è stato un successo per l’Italia del tennis ma solo dal punto di vista sportivo. La finale tutta azzurra vinta da Musetti su Berrettini ha cancellato le polemiche di inizio settimana. Il TC Napoli 1905 ha provato a fare del suo meglio ma sono state troppe le complicazioni per dare un voto positivo. Nonostante le difficoltà organizzative, è parso soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

“La finale tutta azzurra di Napoli è stata anche la prima vittoria da nuova federazione, quindi cominciamo bene” ha raccontato dopo la premiazione. "Avrei preferito –ha proseguito Binaghi- avere un azzurro in finale a Firenze e uno a Napoli per portare a casa due titoli, ma va bene così. Ho chiesto all’ATP se potevamo fare un pari -sorride- ma c’è solo un vincitore. Oggi ha vinto Lorenzo che ha fatto tanti progressi. Matteo ha un piccolo risentimento che speriamo vada via in vista dei prossimi tornei e della possibilità di andare alle Finals di Torino. A Napoli c’è stata una bella cornice di pubblico, segno evidente che abbiamo fatto bene a spingere per fare questi tornei in Italia. Colgo l’occasione per ringraziare sia il Sindaco di Firenze che quello di Napoli (Manfredi era presente alla premiazione) per la passione e la vicinanza che hanno dimostrato al mondo del tennis. Abbiamo anche dato l’opportunità a ragazzi validi e giovani, che sono in lizza per le Next Gen Finals di Milano, con le wild card a nostra disposizione. Credo sia stata una prova positiva nel suo complesso. Adesso abbiamo altri appuntamenti a Milano e Torino, poi tutti a Malaga per tifare Italia in Coppa Davis”.

Binaghi conclude con un bilancio stagionale. “E’ il sesto torneo maschile che vinciamo nel 2023, nonostante i primi sei mesi abbiamo avuto tanti infortuni. Credo che si possa dire che siamo forti e il futuro sarà ancora più azzurro”.