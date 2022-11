Mennella firma il successo di Sant'Antimo a Monopoli: PSA vincente 67-69 Gandini: "Dobbiamo essere più cinici quando riusciamo a conquistare vantaggi importanti"

La Geko PSA Sant'Antimo trova con Marco Mennella il canestro della vittoria sul parquet della White Wise Basket Monopoli: finale di 67-69 con il tap-in dell'ex Virtus Arechi Salerno nella gara valida per l'ottava giornata del girone D di Serie B.

Gandini: "Buono l'esordio di Gloria"

"Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo, attaccando bene sia contro la zona che contro la uomo, e siamo stati bravi in difesa a limitare i loro tiratori. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini - Poi quando abbiamo iniziato a sbagliare qualche tiro ci siamo disuniti anche in difesa, è un errore che facciamo spesso e che anche stasera poteva costarci carissimo. Dobbiamo essere più cinici quando riusciamo a conquistare vantaggi importanti. Molto buono l’esordio di Mirko Gloria che ci ha dato profondità, è un’arma in più che abbiamo e dobbiamo ora lavorare per usarla al meglio visto che è stato con noi solo una settimana".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ottava Giornata

White Wise Basket Monopoli - Geko PSA Sant'Antimo 67-69

Parziali: 15-23, 15-19, 20-9, 17-18

Monopoli: Ballabio 13 (6/12, 0/2), Bastone 11 (3/9, 1/4), Moretti 10 (2/3, 2/5), Cusenza 10 (3/4, 1/3), Ingrosso 9 (0/2, 3/9), Tartamella 6 (1/1, 1/2), Ragusa 4 (2/3, 0/0), Da Rin 2 (1/1, 0/0), Annese 2 (1/1, 0/1), Martini, Diomede, Bellantuono

Sant'Antimo: Mennella 20 (5/5, 1/3), Sgobba 17 (5/9, 2/6), Montanari 10 (2/4, 1/2), Gloria 10 (5/9, 0/2), Quarisa 4 (2/5, 0/0), Scali 3 (1/3, 0/4), Cannavina 3 (0/2, 1/5), Cantone 2 (1/4, 0/4), Sabatino, Coralic

Foto: ufficio stampa PSA Partenope Sant'Antimo